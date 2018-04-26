Попала на 5000: жительницу Калининграда развел на деньги подросток из Башкирии

Калининграде местная жительница пошла в полицию после того, как попала на деньги при покупке вещей в интернете.

32-летняя женщина заказала в интернет-магазине во «Вконтакте» одежду на 4900 рублей. Связавшись с продавцом — милой девушкой — и обговорив все детали заказа, жительница Калининграда, не подозревая подвоха, перевела деньги. Мобильный молчал — продавец не отзвонилась, товар не выслала и добавила в «черный список» покупательницу.

— Сотрудники полиции установили, что мошенница — юная девушка из Башкирии . Преступнице всего 17 лет, но ей уже грозит уголовный срок, — пояснили в МВД по Калининграду.

Полиция напоминает, что надо быть бдительными, покупая что-то через интернет. Почувствовав, что вас обманули, обращайтесь в полицию.