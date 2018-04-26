Прокуратура Швеции попросила пожизненного заключения для террориста Акилова

"Другое наказание, чем пожизненное лишение свободы, исключено. Акилов представляет риск для общественной безопасности и будет являться таковым даже в будущем и до тех пор, пока он будет придерживаться тех взглядов, которые у него сейчас", — сказал прокурор Ханс Ирман, выступая в четверг в суде с заключительным словом.

По его словам, Рахмат Акилов хотел уехать в Сирию , чтобы воевать на стороне ИГ*. «Эти планы не удались. Вместо этого он последовал глобальным призывам сеять страх там, где он находится. В случае с Акиловым этим местом стала Швеция, которую он счел группой поддержки НАТО с их усилиями против ИГ*», — сказал прокурор.

Во время своего выступления он также сказал, что после пожизненного заключения обвиняемого следует выслать с пожизненным запретом на возвращение в Швецию.

Как пояснили РИА Новости в прокуратуре , пожизненное заключение в Швеции — минимум 18 лет, по истечении которых осужденный может просить суд изменить наказание и ограничить срок заключения. При этом минимальный срок заключения может быть и более продолжительным — в зависимости от тяжести преступления.

Суд по делу о теракте начался 13 февраля и закончится 2 мая. Сегодня, 26 апреля, и второго мая запланированы заключительные выступления обвинения и защиты. Приговор ожидается во второй половине июня.

Седьмого апреля 2017 года во второй половине дня грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма Дроттнинггатан. Проехав более 500 метров, он врезался в здание торгового центра Åhlens. Погибли пять человек, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти признали произошедшее терактом. Главным подозреваемым является гражданин Узбекистана 40-летний Акилов, он был задержан в день преступления и с тех пор находится под стражей.