В Самаре муниципальную квартиру пытались продать за 250 тыс. рублей

Предположительный период, во время которого было совершено преступление, с сентября 2014 по март 2015 года. В это время женщина, занимавшая на тот момент должность ведущего специалиста жилищного отдела, получила 250 тыс. руб. за предоставление мужчине 1962 года рождения права собственности на муниципальное жилье.

В действительности, по версии следствия, женщина изначально не могла выполнить обещанное, поэтому ее действия были квалифицированы по статье «Мошенничество». Почему уголовное дело возбудили лишь 24 апреля 2018 г., пока точно не ясно.