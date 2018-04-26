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В Самаре муниципальную квартиру пытались продать за 250 тыс. рублей
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В Самаре муниципальную квартиру пытались продать за 250 тыс. рублей 

Волга Ньюс 1 час назад
Предположительный период, во время которого было совершено преступление, с сентября 2014 по март 2015 года. В это время женщина, занимавшая на тот момент должность ведущего специалиста жилищного отдела, получила 250 тыс. руб. за предоставление мужчине 1962 года рождения права собственности на муниципальное жилье.
В действительности, по версии следствия, женщина изначально не могла выполнить обещанное, поэтому ее действия были квалифицированы по статье «Мошенничество». Почему уголовное дело возбудили лишь 24 апреля 2018 г., пока точно не ясно.
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