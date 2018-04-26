Пострадавшим присудили по 3 тысячи рублей за пытки в нижегородской полиции

Юристы Комитета против пыток в иске к Министерства внутренних дел России о компенсации морального вреда указали сумму в миллион рублей каждому. Адвокат потерпевших считает судебное решение «издевательством». Вина полицейских доказана, а потерпевшие находятся до сих пор в устойчивом посттравматическом состоянии.

— Эта подачка в виде присужденных трех тысяч рублей со стороны судьи Котеевой не то что не соответствует нормам Европейского суда по правам человека , но и даже не дотягивает до общероссийской практики, — заявила Юлия Осипова . — За всю историю работы нашей организации мы участвовали в сотне подобных судебных заседаний, но это самая низкая компенсация морального вреда за пытки, которую нам когда-либо приходилось видеть.

Суд установил, что в марте 2012 года шесть полицейских из ОП № 1 УВД по Нижнему Новгороду вломились в дачный домик, в котором проживала семья Гасановых. «Правоохранители» отобрали все мобильные телефоны и документы, устроили погром и забрали в отделение всех молодых людей, находившихся в доме. Там задержанных оставили стоять в коридоре на целую ночь, не разрешая им садиться, и лишь один раз выпустили в туалет.

В это время в разных кабинетах пытали Низами Гасанова и Эльшана Заманова: били руками и ногами, душили, надевая на голову полиэтиленовый пакет, угрожали изнасиловать, а видеозапись отправить потом на зону.

Под давлением оба признались в автомобильных кражах. Но дело против мужчин рассыпалось уже через 2 месяца. Тем не менее, полицейские стояли на своем: честные полицейские боролись с этнической преступностью. Следователи, работавшие над этим делом, говорят о беспрецедентном давлении на них. На сторону полицейских встал уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Василий Ольнев.

Два с половиной года потребовалось, чтобы довести дело до суда. Сам судебный процесс занял ещё полтора года — состоялось более шестидесяти заседаний, в ходе которых были исследованы материалы сорока четырех томов уголовного дела и допрошены более пятидесяти свидетелей.

В апреле 2016 года суд признал всех подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). Они получили сроки от 3 лет и 3 месяцев до 4 с половиной лет — все условно. Приговор был обжалован с обеих сторон — адвокаты добивались оправдания, а обвинение — реальных сроков. Но решение суда осталось неизменным, а испытательные сроки даже снизились