Почти 50 г героина обнаружили у мужчины в Химках

«24 апреля в микрорайоне Клязьма-Старбеево городского округа Химки удалось установить и доставить в отделение мужчину, у которого при личном досмотре обнаружили и изъяли 49,84 грамма героина», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении сотрудника оперативно-разыскной деятельности возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконный оборот наркотиков».