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Почти 50 г героина обнаружили у мужчины в Химках
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Почти 50 г героина обнаружили у мужчины в Химках 

РИАМО 27 минут назад
Фото: РИАМО
В городском округе Химки полицейские задержали мужчину, у которого обнаружили около 50 граммов героина, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.
«24 апреля в микрорайоне Клязьма-Старбеево городского округа Химки удалось установить и доставить в отделение мужчину, у которого при личном досмотре обнаружили и изъяли 49,84 грамма героина», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в отношении сотрудника оперативно-разыскной деятельности возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконный оборот наркотиков».
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