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Жительница Иловлинского района торговала марихуаной у себя дома
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Жительница Иловлинского района торговала марихуаной у себя дома 

АиФ Волгоград 32 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
В Иловлинском районе Волгоградской области полиция задержала с поличным местную 50-летнюю жительницу, торговавшую марихуаной у себя дома.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального МВД, в ходе обыска в доме женщины было обнаружено 14 свертков с запрещенным веществом, а также деньги, полученные от незаконной деятельности.
Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество является растительным наркотиком — марихуаной.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, она уже заключена под стражу. За содеянное женщине грозит до восьми лет колонии.
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