Жительница Иловлинского района торговала марихуаной у себя дома

В Иловлинском районе Волгоградской области полиция задержала с поличным местную 50-летнюю жительницу, торговавшую марихуаной у себя дома.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального МВД, в ходе обыска в доме женщины было обнаружено 14 свертков с запрещенным веществом, а также деньги, полученные от незаконной деятельности.

Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество является растительным наркотиком — марихуаной.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, она уже заключена под стражу. За содеянное женщине грозит до восьми лет колонии.