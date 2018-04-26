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В Советском районе работник похитил станок из помещения пилорамы
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В Советском районе работник похитил станок из помещения пилорамы 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Злоумышленник сбыл чужое оборудование покупателям металлолома, воспользовавшись их услугой самовывоза.
В среду, 25 апреля, в межмуниципальный отдел МВД России «Советский» обратился руководитель деревоперерабатывающего предприятия одного из поселков района, сообщивший о хищении из его цеха обрабатывающего станка стоимостью 150 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого — им оказался 34-летний работник фирмы, которая арендовала у владельца данное помещение цеха.
«Сотрудникам полиции он пояснил, что решил продать оборудование фирме, занимающейся приемом металлолома с услугами самовывоза. Покупатели разобрали и вывезли станок по частям, заплатив за это злоумышленнику 26 тысяч рублей», — сообщили в УМВД по Кировской области.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательственную базу.
Фото — gtrk-vyatka.ru
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