В Советском районе работник похитил станок из помещения пилорамы

Злоумышленник сбыл чужое оборудование покупателям металлолома, воспользовавшись их услугой самовывоза.

В среду, 25 апреля, в межмуниципальный отдел МВД России «Советский» обратился руководитель деревоперерабатывающего предприятия одного из поселков района, сообщивший о хищении из его цеха обрабатывающего станка стоимостью 150 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого — им оказался 34-летний работник фирмы, которая арендовала у владельца данное помещение цеха.

«Сотрудникам полиции он пояснил, что решил продать оборудование фирме, занимающейся приемом металлолома с услугами самовывоза. Покупатели разобрали и вывезли станок по частям, заплатив за это злоумышленнику 26 тысяч рублей», — сообщили в УМВД по Кировской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательственную базу.