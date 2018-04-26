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За хищение 17 млн рублей при стройке тоннеля в Лисках арестовали работника фирмы-подрядчика
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За хищение 17 млн рублей при стройке тоннеля в Лисках арестовали работника фирмы-подрядчика 

Вести Воронеж 35 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Деньги на возведение объекта выделили из бюджета района. Ленинский районный суд в среду, 25 апреля, арестовал начальника участка компании «ЮниСтрой». Мужчину вместе с сообщниками заподозрили в хищении 17,3 млн рублей из бюджета, сообщили в суде. По версии следствия, начальник участка ООО «ЮниСтрой», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил мошенничестве. Он похитил 17,3 млн рублей из средств, которые выделили на строительство транспортного тоннеля под железнодорожными путями в городе Лиски. Муниципалитету был причинён крупный ущерб. По ходатайству следователей СУ СКР по региону строитель был арестован и отправлен в СИЗО на 1 месяц 16 суток — по 8 июня 2018 года. Оксана Грибкова
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