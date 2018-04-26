СМИ: следователи изменили статью пресс‐секретарю РКН с мошенничества на растрату

Следователи переквалифицировали статью обвинения против пресс‐секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского с «Мошенничества» на «Растрату». Об этом сообщила «Газета.ru».

Расследование по этой же статье ведется против еще двоих фигурантов уголовного дела, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника генерального директора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова

Уголовное дело против троих чиновников возбудили в связи с начислением незаконных надбавок к заработной плате по фиктивным договорам. Общая сумма ущерба составила более 20 миллионов рублей.

Все фигуранты находятся под домашним арестом. Своей вины они не признали.