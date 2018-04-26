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СМИ: следователи изменили статью пресс‐секретарю РКН с мошенничества на растрату
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СМИ: следователи изменили статью пресс‐секретарю РКН с мошенничества на растрату 

360tv.ru 42 минуты назад
Следователи переквалифицировали статью обвинения против пресс‐секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского с «Мошенничества» на «Растрату». Об этом сообщила «Газета.ru».
Расследование по этой же статье ведется против еще двоих фигурантов уголовного дела, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника генерального директора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова.
Уголовное дело против троих чиновников возбудили в связи с начислением незаконных надбавок к заработной плате по фиктивным договорам. Общая сумма ущерба составила более 20 миллионов рублей.
Все фигуранты находятся под домашним арестом. Своей вины они не признали.
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего акционера «Росгосстрах банка» Надежду Клепальскую. Она стала фигурантом уголовного дела, которое возбудили против бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова, которого обвинили в растрате средств одной из организаций, входящих в «Росгосстрах».
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