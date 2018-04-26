Смыл кровь и лег спать. В Тарко-Сале перед судом предстанет юный убийца

В Тазовском районе 19-летний житель Газ-Сале предстанет перед судом за «умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».

Как сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО , преступление он свершил 12 февраля этого года. Ночью в подъезде одного из домов он избил соседа-пенсионера. После он волоком перетащил потерпевшего к дверям его квартиры, замыл кровь перед своей дверью и лег спать. Потерпевшего без признаков жизни утром нашли жильцы дома.

Во время предварительного следствия собрано достаточно доказательств вины обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.