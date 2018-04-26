Ещё
Смыл кровь и лег спать. В Тарко-Сале перед судом предстанет юный убийца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смыл кровь и лег спать. В Тарко-Сале перед судом предстанет юный убийца 

ИА Север-Пресс 44 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Тазовском районе 19-летний житель Газ-Сале предстанет перед судом за «умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».
Как сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО, преступление он свершил 12 февраля этого года. Ночью в подъезде одного из домов он избил соседа-пенсионера. После он волоком перетащил потерпевшего к дверям его квартиры, замыл кровь перед своей дверью и лег спать. Потерпевшего без признаков жизни утром нашли жильцы дома.
Во время предварительного следствия собрано достаточно доказательств вины обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИА Север-Пресс: последние новости
Охотники на лосей потеряли миллион и Ленд Крузер В Надыме женщина до смерти избила сожителя В Надымском районе вынесен приговор наркосбытчику
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…275
Макаревич снова оскорбил россиян662
Умерла звезда сериала «Сваты»56
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море150
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма11
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение