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В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на одном из предприятий
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В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на одном из предприятий 

ИА «Сусанин» 46 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на предприятии «Стальпром». Также прокуратура выявила ряд нарушений трудового законодательства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В ходе проверки установлено, что в нарушение закона в трудовых договорах с работниками отсутствовали их подписи, при увольнении не выплачена заработная плата, […] имелась задолженность по выплате заработной платы перед 3 работниками. Одной из сотрудниц в период с января по июнь 2017 года выплачивалась заработная плата ниже МРОТ», — говорится в сообщении.
В связи с выявленными нарушениями директору организации внесено представление. В отношении юрлица возбуждены производства по делам об административных правонарушениях. Также В интересах двух работников в суд направлены заявления о выдаче судебного приказа о взыскании зарплаты на общую сумму более 40 тыс. рублей, которые в настоящее время рассмотрены и удовлетворены.
Помимо этого, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по части, 2 статьи 145.1 УК России («Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев и выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации»).
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