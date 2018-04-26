В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на одном из предприятий

Воткинск. Удмуртия . В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на предприятии «Стальпром». Также прокуратура выявила ряд нарушений трудового законодательства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе проверки установлено, что в нарушение закона в трудовых договорах с работниками отсутствовали их подписи, при увольнении не выплачена заработная плата, […] имелась задолженность по выплате заработной платы перед 3 работниками. Одной из сотрудниц в период с января по июнь 2017 года выплачивалась заработная плата ниже МРОТ», — говорится в сообщении.

В связи с выявленными нарушениями директору организации внесено представление. В отношении юрлица возбуждены производства по делам об административных правонарушениях. Также В интересах двух работников в суд направлены заявления о выдаче судебного приказа о взыскании зарплаты на общую сумму более 40 тыс. рублей, которые в настоящее время рассмотрены и удовлетворены.