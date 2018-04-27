Ещё
Жителю Горного Алтая плеснули кислотой в лицо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителю Горного Алтая плеснули кислотой в лицо 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Житель Республики Алтай получил химические ожоги, после того, как незнакомый мужчина плеснул ему в лицо кислотой.
Как сообщают в ГУ МВД по Республике Алтай, по подозрению задержан житель Барнаула. Мотивом совершения преступления послужила месть.
По данным следствия, подозреваемый приехал на отдых, увидел потерпевшего и понял, что он похож на мужчину с фотографии, который показывал ему знакомый, жалуясь на родственника. «Вспомнив об этом и узнав мужчину, которого видел только на фотографии и знал о нем только со слов знакомого, у него возникло желание „проучить нехорошего человека“», — говорят в полиции.
Подозреваемый спросил у таксиста, с которым приехал, что за жидкость находится в его открытом багажнике. Тот ответил, что это кислота для доливки в аккумулятор. Подозреваемый схватил бутылек и плеснул кислотой в лицо потерпевшего. После этого он уехал в Барнаул.
АиФ — Алтай: последние новости
80-летнего пенсионера из алтайского села подозревают в убийстве супруги Мужчина получил срок за экстремистскую надпись на здании Барнаула Житель Алтайского края приговорен к лишению свободы за невыплату алиментов
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве106
Мы должны «дожать» Россию215
Джигарханян захотел умереть дома15
Поставим Макаревича на место900
Кореи помирились336
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение