Жителю Горного Алтая плеснули кислотой в лицо

Житель Республики Алтай получил химические ожоги, после того, как незнакомый мужчина плеснул ему в лицо кислотой.

Как сообщают в ГУ МВД по Республике Алтай, по подозрению задержан житель Барнаула . Мотивом совершения преступления послужила месть.

По данным следствия, подозреваемый приехал на отдых, увидел потерпевшего и понял, что он похож на мужчину с фотографии, который показывал ему знакомый, жалуясь на родственника. «Вспомнив об этом и узнав мужчину, которого видел только на фотографии и знал о нем только со слов знакомого, у него возникло желание „проучить нехорошего человека“», — говорят в полиции.

Подозреваемый спросил у таксиста, с которым приехал, что за жидкость находится в его открытом багажнике. Тот ответил, что это кислота для доливки в аккумулятор. Подозреваемый схватил бутылек и плеснул кислотой в лицо потерпевшего. После этого он уехал в Барнаул.