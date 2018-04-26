В Коврове мужчина открыл стрельбу в баре «Суета»

Ему показалось, что случайные знакомые разговаривают с издевкой.

Инцидент произошел ночью 7 февраля. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Незнакомые пригласили его подсесть за столик. Во время разговора ковровчанину показалось, что новые друзья несерьезно воспринимают его личные проблемы. Мужчина решил уйти и предупредил всех, что вернется с ружьем. Никто не принял его речь всерьез.

Через 20 минут злоумышленник вернулся с оружием. Мужчины продолжили выяснять отношения на улице. Ковровчанин выстрелил в 37-летнего потерпевшего, который пытался его успокоить, и едва его не убил. Мужчину спасли врачи.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.