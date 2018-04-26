Ещё
В Коврове мужчина открыл стрельбу в баре «Суета»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Коврове мужчина открыл стрельбу в баре «Суета» 

АиФ Владимир 59 минут назад
Фото: АиФ Владимир
Ему показалось, что случайные знакомые разговаривают с издевкой.
Инцидент произошел ночью 7 февраля. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Незнакомые пригласили его подсесть за столик. Во время разговора ковровчанину показалось, что новые друзья несерьезно воспринимают его личные проблемы. Мужчина решил уйти и предупредил всех, что вернется с ружьем. Никто не принял его речь всерьез.
Через 20 минут злоумышленник вернулся с оружием. Мужчины продолжили выяснять отношения на улице. Ковровчанин выстрелил в 37-летнего потерпевшего, который пытался его успокоить, и едва его не убил. Мужчину спасли врачи.
Сейчас уголовное дело направлено в суд.
АиФ Владимир: последние новости
Трое жителей Вязниковского района несколько раз грабили дом пенсионерки Житель Владимира украл инструменты из школы Житель Шарьи убил свою возлюбленную и поджег ее дома, пытаясь скрыть улики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…282
Макаревич снова оскорбил россиян682
Умерла звезда сериала «Сваты»56
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море166
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма12
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение