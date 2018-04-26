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Мужчина ударил знакомого молотком во время застолья в Краснодаре
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Мужчина ударил знакомого молотком во время застолья в Краснодаре 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: Новая Кубань
Поход в гости к приятелю закончился госпитализацией. 31‐летний уроженец Ростовской области ударил знакомого молотком по голове. Об этом сообщили в пресс‐службе УМВД по Краснодару.
Во время распития алкоголя мужчины поругались. За хозяина дома решил вступиться его брат и ударил гостя молотком по голове. Раненый смог дойти до дома, после чего его отвезли в больницу. В настоящее время он находится без сознания.
Полиция задержала подозреваемого. В Краснодар он переехал год назад. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник может отправиться за решетку на 10 лет.
25‐летний житель Дагестана нанес множество ножевых ударов продавщице магазина. Перед этим они поссорились.
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