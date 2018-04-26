Мужчина ударил знакомого молотком во время застолья в Краснодаре

Поход в гости к приятелю закончился госпитализацией. 31‐летний уроженец Ростовской области ударил знакомого молотком по голове. Об этом сообщили в пресс‐службе УМВД по Краснодару.

Во время распития алкоголя мужчины поругались. За хозяина дома решил вступиться его брат и ударил гостя молотком по голове. Раненый смог дойти до дома, после чего его отвезли в больницу. В настоящее время он находится без сознания.

Полиция задержала подозреваемого. В Краснодар он переехал год назад. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник может отправиться за решетку на 10 лет.