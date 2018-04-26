В Брянской области вынесен приговор обвиняемым в незаконной банковской деятельности

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области пресечена деятельность группы из пяти граждан, которые осуществляли нелегальные операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств.

Уголовное дело расследовалось Следственным управлением УМВД России по Брянской области. В ходе расследования установлено, что участники преступной группы использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций. Задержанные имели высшее экономическое и юридическое образование, что позволило им на протяжении длительного времени скрывать свою незаконную деятельность. Как установили сотрудники полиции, за три года злоумышленники извлекли доход в размере более 11 миллионов рублей в виде комиссионного вознаграждения за незаконные транзакции.

Участникам группы предъявлено обвинение по части 2 статьи 172, части 2 статьи 173.1 и части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.