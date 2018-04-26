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В Северной Осетии двое чиновников задержаны за взятки
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В Северной Осетии двое чиновников задержаны за взятки 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Двое чиновников из администрации местного самоуправления Владикавказа задержаны за вымогательство взятки за устройство ребенка в детский сад.
«Нельзя у людей вымогать деньги, доведите еще раз до них <> У нас в городской администрации задержали сотрудника — за устройство в детсад брали деньги. Мы же сказали разместить электронную очередь, она есть, но как они еще умудряются деньги брать за это. Надо проконтролировать, чтобы эти дела были доведены до конца и люди нашли свое место, потому они его ищут», — сообщил глава республики Вячеслав Битаров. Его слова передает ТАСС.
Битаров поручил главам районов известить своих сотрудников о том, что власти региона вместе с сотрудниками МВД намерены усилить борьбу с коррупцией на местах. «Мы будем нещадно бороться с этим злом, доведите это до своих сотрудников. Разъясните, что они нужны для решения проблем людей, а не вымогания с них денег», — добавил глава республики.
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