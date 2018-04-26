В Ярославской области возбудили дело против чиновников Роспотребнадзора за плохую питьевую воду 

В 2017-2018 годах в Ростовском районе Ярославской области были получены 12 проб питьевой воды, не соответствующих санитарно-химическим показателям по содержанию железа, марганца и хлора. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Однако сотрудники регионального Роспотребнадзора не приняли мер по предотвращению подачи населению «Южным водоканалом» питьевой воды ненадлежащего качества и выявлению источников загрязнения реки Устье.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье «халатность» (ч.1 ст. 293 УК РФ) по бездействию должностных лиц территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе.