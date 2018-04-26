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Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении правонарушителя на борту самолета
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Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении правонарушителя на борту самолета 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 52 минуты назад
«Сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту города Казани составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса Москва — Челябинск, курившего на борту воздушного судна», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что авиалайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту города Казани. Командир экипажа через диспетчера обратился за помощью к сотрудникам транспортной полиции в связи с тем, что 33-летний житель Челябинска курил в самолете во время полета.
Нарушитель снят с рейса и доставлен в линейное отделение полиции, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по пункту 1 статьи 6.24 КоАП РФ.
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