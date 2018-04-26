Ещё
Полицейские пресекли в Смоленской области деятельность наркопритона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские пресекли в Смоленской области деятельность наркопритона 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Вяземский» поступила оперативная информация о том, что местный житель систематически предоставляет свою квартиру для изготовления и потребления наркотических средств. В ходе проверки информации полицейскими были задержаны трое граждан, посещавших квартиру подозреваемого. Результаты медицинского освидетельствования показали, что они находились в состоянии наркотического опьянения.
В ходе обследования места жительства подозреваемого полицейские обнаружили предметы, используемые для изготовления и потребления наркотических средств, шприцы для инъекций с остаточными следами амфетамина.
На момент визита оперативников в квартире, помимо хозяина, находились еще двое мужчин с явными признаками наркотического опьянения. Проводимые медицинские освидетельствования показывали положительные результаты употребления всеми присутствующими лицами наркотических средств.
Предполагаемый организатор притона был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он сознался в инкриминируемом преступлении, пояснив, что являясь наркозависимым, систематически предоставлял свое жилое помещение наркопотребителям за вознаграждение в виде ингредиентов для приготовления наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Иркутске полицейские провели серию обысков у подозреваемых в совершении мошенничеств в особо крупном размере В Саратове вынесен приговор обвиняемым в незаконном обороте алкогольной продукции В Мурманске вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы Самарской области за совершение телефонных мошенничеств
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…277
Макаревич снова оскорбил россиян673
Умерла звезда сериала «Сваты»56
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море155
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма11
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение