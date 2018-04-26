Полицейские пресекли в Смоленской области деятельность наркопритона

Сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Вяземский» поступила оперативная информация о том, что местный житель систематически предоставляет свою квартиру для изготовления и потребления наркотических средств. В ходе проверки информации полицейскими были задержаны трое граждан, посещавших квартиру подозреваемого. Результаты медицинского освидетельствования показали, что они находились в состоянии наркотического опьянения.

В ходе обследования места жительства подозреваемого полицейские обнаружили предметы, используемые для изготовления и потребления наркотических средств, шприцы для инъекций с остаточными следами амфетамина.

На момент визита оперативников в квартире, помимо хозяина, находились еще двое мужчин с явными признаками наркотического опьянения. Проводимые медицинские освидетельствования показывали положительные результаты употребления всеми присутствующими лицами наркотических средств.

Предполагаемый организатор притона был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он сознался в инкриминируемом преступлении, пояснив, что являясь наркозависимым, систематически предоставлял свое жилое помещение наркопотребителям за вознаграждение в виде ингредиентов для приготовления наркотиков.