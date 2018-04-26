«Единая Россия» приостановила членство подозреваемого во взятке экс-мэра Нижнего Новгорода

"Принято решение о приостановлении членства в партии бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова в связи с возбуждением уголовного дела. Подобная процедура предусмотрена уставом партии", — говорится в сообщении.

В отношении Кондрашова и его бывшего заместителя Владимира Привалова возбудили уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Кондрашов и Привалов в 2012-2013 годах получили от одного из предпринимателей лично и через посредников 17 млн рублей взятки за общее покровительство и оказание содействия в выделении земельного участка для строительства крематория на территории Нижнего Новгорода.