«Единая Россия» приостановила членство подозреваемого во взятке экс-мэра Нижнего Новгорода 

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президиум политсовета нижегородского отделения "Единой России" приостановил членство бывшего главы администрации города Олега Кондрашова, который подозревается в получении взятки, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
"Принято решение о приостановлении членства в партии бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова в связи с возбуждением уголовного дела. Подобная процедура предусмотрена уставом партии", — говорится в сообщении.
В отношении Кондрашова и его бывшего заместителя Владимира Привалова возбудили уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Кондрашов и Привалов в 2012-2013 годах получили от одного из предпринимателей лично и через посредников 17 млн рублей взятки за общее покровительство и оказание содействия в выделении земельного участка для строительства крематория на территории Нижнего Новгорода.
Кондрашов объявлен в розыск, Привалов, а также предполагаемые посредники в получении взятки — предприниматели Сергей Муравлев и Юрий Гришин, — по решению суда взяты под стражу до 16 июня.