«Единая Россия» приостановила членство Олега Кондрашова в партии

По его словам, это решение принято в связи с поступлением информации следственных органов о возбуждении в отношении Олега Кондрашова уголовного дела.

19 апреля стало известно, что следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего главы нижегородской администрации Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова

По версии следствия, в период с 2012 по 2013 год Олег Кондрашов и Владимир Привалов получили от одного из предпринимателей лично и через посредников 17 млн рублей в качестве взятки. Сейчас Олег Кондрашов объявлен в розыск, а его заместитель и посредники в получении взятки — предприниматели Сергей Муравлев и Юрий Гришин — задержаны. Фигурантам предъявлено обвинение и перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: zercalo.org