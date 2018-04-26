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«Единая Россия» приостановила членство Олега Кондрашова в партии
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«Единая Россия» приостановила членство Олега Кондрашова в партии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Президиум регионального политсовета «Единой России» в Нижегородской области приостановил членство в партии экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова. Об этом сообщил «ФедералПресс» секретарь НРО партии Денис Москвин.
По его словам, это решение принято в связи с поступлением информации следственных органов о возбуждении в отношении Олега Кондрашова уголовного дела.
19 апреля стало известно, что следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего главы нижегородской администрации Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова.
По версии следствия, в период с 2012 по 2013 год Олег Кондрашов и Владимир Привалов получили от одного из предпринимателей лично и через посредников 17 млн рублей в качестве взятки. Сейчас Олег Кондрашов объявлен в розыск, а его заместитель и посредники в получении взятки — предприниматели Сергей Муравлев и Юрий Гришин — задержаны. Фигурантам предъявлено обвинение и перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: zercalo.org
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