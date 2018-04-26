Выбросившему из окна 5-летнюю девочку жителю Челнов вынесли приговор

Суд вынес приговор жителю Набережных Челнов, выбросившему ребенка из окна, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ

34-летнего мужчину признали виновным в покушении на убийство малолетнего. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Установлено, что в ночь на 6 февраля мужчина распивал спиртное с сожительницей. В квартире также сидела 5-летняя внучка женщины. Находясь в пьяном состоянии, мужчина ударил ребенка, а затем выбросил в окно 3 этажа. Очевидцы вызвали девочке скорую. У нее диагностировали различные повреждения, в том числе перелом руки.