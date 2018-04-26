Ещё
Выбросившему из окна 5-летнюю девочку жителю Челнов вынесли приговор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выбросившему из окна 5-летнюю девочку жителю Челнов вынесли приговор 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Суд вынес приговор жителю Набережных Челнов, выбросившему ребенка из окна, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
34-летнего мужчину признали виновным в покушении на убийство малолетнего. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.
Установлено, что в ночь на 6 февраля мужчина распивал спиртное с сожительницей. В квартире также сидела 5-летняя внучка женщины. Находясь в пьяном состоянии, мужчина ударил ребенка, а затем выбросил в окно 3 этажа. Очевидцы вызвали девочке скорую. У нее диагностировали различные повреждения, в том числе перелом руки.
АиФ Казань: последние новости
В Татарстане задержали 12 возможных участников «Хизб ут-Тахрир» Экс-главу Казанского юридического института осудили за мошенничество В Казани бывший полицейский обвиняется в получении взятки от браконьеров
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом237
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол148
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…430
Умерла звезда сериала «Сваты»61
Макаревич снова оскорбил россиян1002
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение