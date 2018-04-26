Житель Дагестана жестоко убил продавщицу магазина

25‐летний житель Дагестана нанес множество ножевых ударов продавщице магазина. Перед этим они поругались. Инцидент произошел 25 апреля в городе Хасавюрт . Об этом сообщил СК России по Республике Дагестан.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. На допросе он сознался в преступлении.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.