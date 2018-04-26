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Житель Дагестана жестоко убил продавщицу магазина
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Житель Дагестана жестоко убил продавщицу магазина 

360tv.ru 1 час назад
25‐летний житель Дагестана нанес множество ножевых ударов продавщице магазина. Перед этим они поругались. Инцидент произошел 25 апреля в городе Хасавюрт. Об этом сообщил СК России по Республике Дагестан.
Подозреваемый был задержан по горячим следам. На допросе он сознался в преступлении.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
43‐летний житель Адыгеи убил подругу жены, а потом попытался зарезать полицейского, который стал случайным свидетелем преступления. Злоумышленник хотел утопить от улики в реке, но мимо проезжавший страж порядка заметил подозрительные действия мужчины.
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