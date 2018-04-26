СК возбудил дело по факту уклонения компании в Югре от налогов на 53 млн рублей 

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту уклонения компании из ХМАО — Югры от уплаты налогов более чем на 50 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
"Следственным отделом по городу Нижневартовск СУ СК РФ по ХМАО — Югре возбуждено уголовное дело по факту уклонения руководством ООО «Сервисный центр „Сонэкс“ от уплаты налогов в особо крупном размере (по статье 199 УК)», — говорится в сообщении ведомства.
По данным пресс-службы, руководство компании, занимающейся на территории округа автоперевозками, не уплатило в бюджет РФ налог за 2013 — 2015 годы на общую сумму свыше 53 млн рублей. «Сейчас проводятся необходимые следственные действия, назначена налоговая экспертиза. Изучаются документы о финансово-хозяйственных взаимоотношениях организации с контрагентами», — сказали в СУ СК.