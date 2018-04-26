Гендиректор «Силикатного завода» в Оренбурге предстанет перед судом

За невыплату заработной платы оренбуржцам перед судом предстанет генеральный директор ЗАО «Силикатный завод».

Прокуратура Промышленного района города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Частичная и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Установлено, что с мая по август 2017 года организация не выплатила зарплату 40 сотрудникам. Часть работников получила только половину заработанных, а общая задолженность составила около 1,2 млн рублей. Еще 13 человек полностью не получили зарплату на сумму более 500 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу задолженность перед работниками погашена в полном объеме. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный райсуд для рассмотрения по существу.