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Гендиректор «Силикатного завода» в Оренбурге предстанет перед судом
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Гендиректор «Силикатного завода» в Оренбурге предстанет перед судом 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
За невыплату заработной платы оренбуржцам перед судом предстанет генеральный директор ЗАО «Силикатный завод».
Прокуратура Промышленного района города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Частичная и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».
Установлено, что с мая по август 2017 года организация не выплатила зарплату 40 сотрудникам. Часть работников получила только половину заработанных, а общая задолженность составила около 1,2 млн рублей. Еще 13 человек полностью не получили зарплату на сумму более 500 тысяч рублей.
В ходе предварительного следствия по уголовному делу задолженность перед работниками погашена в полном объеме. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный райсуд для рассмотрения по существу.
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