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Жителя Екатеринбурга обвинили в 32 убийствах и изнасилованиях за 22 года
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Жителя Екатеринбурга обвинили в 32 убийствах и изнасилованиях за 22 года 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Следственные органы подозревают ранее задержанного 47-летнего мужчину в серии из 32 убийств и изнасилований, совершенных с 1992 по 2014 год в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.
Как сообщалось ранее, преступления совершались в течение 22 лет в разных районах города. Суд заключил мужчину под стражу.
"Третьим отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области 47-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении 32 преступлений", — говорится в сообщении.
Задержанному предъявили обвинение по статьям УК РФ «Убийство, сопряжённое с разбоем и с изнасилованием», «Покушение на убийство двух лиц, сопряжённое с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера», «Изнасилование несовершеннолетней», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Грабеж» и «Разбой».
По данным следствия, первое преступление было совершено 19 декабря 1992 года в отношении несовершеннолетней девушки. Остальные преступления были совершены злоумышленником в период с 26 декабря 2009 по 17 августа 2014 года.
Потерпевшими от действий обвиняемого стали 12 девушек и женщин, которых он встречал в малолюдных местах в утреннее, вечернее или ночное время. С целью сломить сопротивление потерпевших злоумышленник применял к ним физическое насилие, угрожал им убийством, применяя при этом нож. В большинстве случаев обвиняемый похищал имущество потерпевших (деньги или ценные вещи, ювелирные изделия), после чего совершал в отношении них преступления сексуального характера.
Расследование уголовного дела продолжается. Как сообщалось ранее, в отношении подозреваемого планируется провести судебную психиатрическую экспертизу с целью определения его вменяемости, а также наличия или отсутствия психических заболеваний.
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