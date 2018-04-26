Девушка пришла в гости, чтобы украсть часы и кредитку в Ставрополе

Полицейские Ставрополя задержали подозреваемую в краже, сообщили STAV.AIF.RU в МВД по СК. Мужчина из Уфы принёс в полицию заявление о краже имущества. Он рассказал, что пригласил в гости девушку, а та дождалась конца вечеринки и украла недешёвые часы и банковскую карту, с которой позже сняла 90 тысяч рублей. Оперативникам удалось установить личность и местоположение предполагаемой злоумышленницы. Подозреваемую доставили в полицию, где та призналась в содеянном. Полицейские смогли изъять часть похищенного имущества. Оно вернётся к законному владельцу после необходимых процессуальных процедур.