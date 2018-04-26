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Бандиты украли у жителя Ивантеевки 14 тысяч рублей и сожгли его рюкзак
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Бандиты украли у жителя Ивантеевки 14 тысяч рублей и сожгли его рюкзак 

360tv.ru 1 час назад
Жителя Ивантеевки ограбили поздним вечером 20 апреля на 14 тысяч рублей, но из‐за маленького куша решили насолить жертве и подожгли его рюкзак. Всех участников ограбления задержали. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Сразу после ограбления потерпевший обратился в полицию. Сотрудники установили, что трое мужчин, находясь на улице Победы сговорились и решили ограбить потерпевшего. 23 апреля в течение трех часов задержали всех участников ограбления. Всем предъявили обвинения по статье «Грабеж».
Один из нападавших не работает и не имеет постоянного дохода. Это дало правоохранителям основания полагать, что он будет и дальше будет совершать противоправные действия.
Этого молодого человека, которому 19 лет, заключили под стражу на два месяца. Другого молодого человека — 21-летнего — тоже арестовали на два месяца — до 23 июня.
Житель подмосковного коттеджного поселка лишился 6,5 миллиона рублей после того, как к нему ворвались двое неизвестных. Они связали жертву скотчем и начали собирать драгоценности.
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