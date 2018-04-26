Бандиты украли у жителя Ивантеевки 14 тысяч рублей и сожгли его рюкзак

Жителя Ивантеевки ограбили поздним вечером 20 апреля на 14 тысяч рублей, но из‐за маленького куша решили насолить жертве и подожгли его рюкзак. Всех участников ограбления задержали. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Сразу после ограбления потерпевший обратился в полицию. Сотрудники установили, что трое мужчин, находясь на улице Победы сговорились и решили ограбить потерпевшего. 23 апреля в течение трех часов задержали всех участников ограбления. Всем предъявили обвинения по статье «Грабеж».

Один из нападавших не работает и не имеет постоянного дохода. Это дало правоохранителям основания полагать, что он будет и дальше будет совершать противоправные действия.

Этого молодого человека, которому 19 лет, заключили под стражу на два месяца. Другого молодого человека — 21-летнего — тоже арестовали на два месяца — до 23 июня.

Житель подмосковного коттеджного поселка лишился 6,5 миллиона рублей после того, как к нему ворвались двое неизвестных. Они связали жертву скотчем и начали собирать драгоценности.