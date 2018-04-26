В Мордовии присяжные вынесли обвинительный вердикт участникам группировки «Химмаш»

Мордовии присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении группы «Химмаш» Юрия Шорчева и 8 ее участников. Она действовала на территории республики в 2000-х годах, сообщает республиканское СУ СКР

Они обвиняются в создании преступной группы, участии в ней, серии убийств и покушений на них с использованием оружия и взрывных устройств, а также серии вымогательства. Кроме того, участникам предъявлено обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия.

У следствия есть информация, что в конце 1990-х — начале 2000-х житель Саранска бизнесмен Андрей Борисов создал преступную группу «Химмаш». Ее участники до конца 2000-х годов совершали убийства предпринимателей и лиц, входивших в другие преступные группировки республики. Кстати, четырем участникам группировки инкриминируется также убийство их лидера Андрея Борисова.

С 2001 по 2008 годы участники «Химмаша» вымогали деньги у бизнесменов, — общая сумма составила около 5 млн рублей. Кроме этого, лично Шорчев вымогал у местного ИП более 100 млн рублей.

Во время следствия допросили более 200 свидетелей и потерпевших, проведено более 50 различных судебных экспертиз. Присяжные заседатели единодушно признали подсудимых виновными по всем пунктам предъявленного обвинения.