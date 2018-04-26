Курские полицейские задержали закладчиков в лесополосе 

Молодые люди вернулись на место преступления, чтобы проверить тайник
По данным пресс-службы областного УМВД, куряне решили спрятать наркотики в лесополосе Железнодорожного округа города Курска. Они оставили дурман в укромном месте и ушли. Через некоторое время злоумышленники решили убедиться, что зелье в сохранности. В этот момент и задержали сотруднгики органов внутренних дел.
— Изъятое наркотическое средство было направлено на исследование. Экспрертиза подтвердила, что это марихуана и её вес составляет крупный размер, — сообщила руководитель пресс-службы областного УМВД Лилия Каменева.
Подозреваемые пояснили, что криминальный заработок они нашли в Интернете. Известно и то, что сами они употребляют наркотики. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.