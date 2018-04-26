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Сотрудники уголовного розыска Юго-Западного округа задержали подозреваемого в краже
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Сотрудники уголовного розыска Юго-Западного округа задержали подозреваемого в краже 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
Сотрудники полиции ОМВД России по району Зюзино задержали 29-летнего жителя столицы по подозрению в краже скутера.
Как сообщает пресс-служба УВД по ЮЗАО, в полиции обратился москвич с заявлением о краже. Потерпевший рассказал, что вечером припарковал свой скутер у подъезда на Каховской улице, а утром обнаружил его пропажу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Большой Юшуньской улице задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник перекусил инструментами трос, которым был зафиксирован скутер, погрузил его в свой автомобиль и отвез в гараж.
Отделением дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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