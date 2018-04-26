Полицейские ЮЗАО задержали подозреваемого в краже

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Зюзино задержали 29-летнего жителя столицы по подозрению в краже скутера.

По сообщению пресс-служба УВД по ЮЗАО, в отдел полиции обратился житель столицы с заявлением о краже. Потерпевший рассказал, что вечером припарковал свой скутер у подъезда на Каховской улице, а утром обнаружил его пропажу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Большой Юшуньской улице задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник перекусил инструментами трос, которым был зафиксирован скутер, погрузил его в свой автомобиль и отвез в гараж. В настоящее время скутер изъят и возвращен владельцу.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие