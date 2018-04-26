Защита осужденного на 13 лет колонии главы УСБ СК РФ М. Максименко обжаловала приговор 

Защита осужденного главы управления собственной безопасности Следственного комитета (СК) РФ Михаила Максименко обжаловала приговор. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» адвокат Андрей Гривцов.
«Краткую жалобу отправили сегодня почтой. Полную подадим после ознакомления с протоколом», — рассказал адвокат.
Мосгорсуд 20 апреля признал М. Максименко виновным в получении двух взяток и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн руб., а также лишил специального звания полковника.
В прениях сторона защиты просила суд вынести оправдательный приговор, настаивая на том, что в деле нет объективных доказательств вины М. Максименко ни по одному из эпизодов. Также защита обратила внимание суда на многочисленные нарушения в деле, в частности, связанные с подследственностью и засекречиванием части материалов дела.
В своем последнем слове М. Максименко попросил суд вынести справедливый, по его мнению, приговор — оправдательный.
Гособвинитель попросил суд приговорить М. Максименко к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн руб.
По версии обвинения, глава УСБ СК РФ получил 500 тыс. долл. от бизнесмена Олега Шейхаметова и 50 тыс. долл. от предпринимателя Бадри Шенгелия. Подсудимый полностью отрицает свою вину.
Согласно обвинительному заключению, взятка О. Шейхаметова была получена за содействие освобождению из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) — Андрею Кочуйкову (Итальянец). Последнего полиция задержала после перестрелки у ресторана Elements в Москве в декабре 2015 г.
Вторую взятку М. Максименко, по версии следствия, получил от петербургского бизнесмена Б. Шенгелия 50 тыс. долл. за организацию служебной проверки и возбуждение дела против полицейских, которые проводили оперативные мероприятия в отношении предпринимателя и незаконно изъяли у него часы.
Арест М. Максименко состоялся летом 2016 г. Кроме того задержаны и арестованы были его заместитель Александр Ламонов, а также заместитель руководителя столичного управления СК Денис Никандров. По данным следствия, они получили от «вора в законе» Шакро Молодого крупную сумму за покровительство.
Никулинский районный суд 29 марта признал З. Калашова виновным в вымогательстве и приговорил его к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима.
Дела в отношении Д. Никандрова и А. Ламонова выделены в отдельные производства. Сейчас они и их защитники знакомятся с материалами. Источники Агентства «Москва» ранее прогнозировали, что эти дела будут рассмотрены судом в особом порядке, так как обвиняемые полностью признали вину.