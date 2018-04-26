Полицейские ЦАО столицы задержали подозреваемого в грабеже

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали приезжего, подозреваемого в грабеже.

В полицию поступило заявление от 18-летней девушки. Как рассказала потерпевшая, она разместила в сети Интернет объявление о продаже своего сотового телефона. При встрече с покупателем она села в его машину, чтобы проехать до банка и снять деньги для оплаты. Подъехав к одному из столичных банков на проспекте Академика Сахарова, водитель попросил посмотреть и проверить телефон, после чего положил его в свой карман и потребовал выйти из автомобиля. На просьбу девушки вернуть телефон, он нанес ей несколько ударов по лицу, потом еще некоторое время возил заявительницу, после чего высадил в другом округе.

Материальный ущерб составил около 64 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Юных Ленинцев сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний приезжий из ближнего зарубежья. У него изъят похищенный телефон, а также еще два телефона, владельцы которых устанавливаются.

Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.