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Полицейские ЦАО столицы задержали подозреваемого в грабеже
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Полицейские ЦАО столицы задержали подозреваемого в грабеже 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали приезжего, подозреваемого в грабеже.
В полицию поступило заявление от 18-летней девушки. Как рассказала потерпевшая, она разместила в сети Интернет объявление о продаже своего сотового телефона. При встрече с покупателем она села в его машину, чтобы проехать до банка и снять деньги для оплаты. Подъехав к одному из столичных банков на проспекте Академика Сахарова, водитель попросил посмотреть и проверить телефон, после чего положил его в свой карман и потребовал выйти из автомобиля. На просьбу девушки вернуть телефон, он нанес ей несколько ударов по лицу, потом еще некоторое время возил заявительницу, после чего высадил в другом округе.
Материальный ущерб составил около 64 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Юных Ленинцев сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний приезжий из ближнего зарубежья. У него изъят похищенный телефон, а также еще два телефона, владельцы которых устанавливаются.
Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
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