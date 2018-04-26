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Дело об убийстве заместителя мэра Нягани передано в суд
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Дело об убийстве заместителя мэра Нягани передано в суд 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве заместителя мэра Нягани. Обвиняемый был участником организованной преступной группы, действовавшей на территории Ханты-Мансийского автономного округа.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры по УрФО, 35-летний уроженец Дагестана обвиняется по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство»), части 1 статьи 222 УК РФ («незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов»), пунктам «а» и «б» части 4 статьи 158 УК РФ («кража»). Сейчас по решению суда он находится под стражей. «После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Расследование по уголовному делу, выделенному в отдельное производство, в отношении других участников организованной группы продолжается», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Убийство произошло в марте 2013 года, когда обвиняемый получил заказ на убийство заместителя мэра Нягани. Для этого он подкараулили женщину в подъезде жилого дома и выстрелил в нее из пистолета, оборудованного самодельным устройством для бесшумной стрельбы. Его жертва скончалась на месте.
Кроме того, будучи участником преступной группы он совершил хищения денег и имущества, принадлежащих местному жителю и трем коммерческим фирмам.
Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru.
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