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В Таганском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже алкогольной продукции
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В Таганском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже алкогольной продукции 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Таганскому району задержали 23-летнего приезжего по подозрению в краже товара из магазина.
В полицию от представителя одного из магазинов, расположенных в центре Москвы, поступило сообщение о том, что неизвестный похитил из торгового зала бутылку алкогольной продукции. Материальный ущерб составил 6 тысяч рублей.
В ходе проведения проверки по данному факту участковый уполномоченный ОМВД России по Таганскому району задержал подозреваемого — 23-летнего молодого человека.
Отделом дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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