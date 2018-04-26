В Таганском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже алкогольной продукции

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Таганскому району задержали 23-летнего приезжего по подозрению в краже товара из магазина.

В полицию от представителя одного из магазинов, расположенных в центре Москвы , поступило сообщение о том, что неизвестный похитил из торгового зала бутылку алкогольной продукции. Материальный ущерб составил 6 тысяч рублей.

В ходе проведения проверки по данному факту участковый уполномоченный ОМВД России по Таганскому району задержал подозреваемого — 23-летнего молодого человека.

Отделом дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.