В Воронеже создавший финансовую пирамиду директор молочной фирмы получил реальный срок 

Суд обязал Сергея Спицына компенсировать 25,5 млн рублей ущерба. Центральный районный суд в среду, 25 апреля, вынес приговор Сергею Спицыну. Его обвиняли в мошенничестве и отмывании денег. Будучи директором молочной фирмы, Спицын обманул иностранную компанию на 24 млн рублей. После этого он создал финансовую пирамиду, куда втянул восемь воронежцев. Люди внесли в кооператив «Народный капитал» 1,7 млн рублей. При вынесении приговора, суд обязал Спицына компенсировать компании «Рубиком» ущерб в 24 млн рублей. Кроме того, он остался должен одному из участников кооператива 1,5 млн рублей. В наказание за три преступления Сергею Спицыну назначили 3 года колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда. События, которые легли в основу обвинения Сергея Спицына, случились в 2014-2015 годах, сообщали ранее в прокуратуре Воронежской области. В декабре 2014 года Сергей Спицын создал финансовую пирамиду. Он организовал кредитный потребительский кооператив «Народный капитал», арендовал помещение, нанял работников, разместил рекламу о том, что принимает деньги под большие проценты. С февраля по май 2015 года в КПК обратилось 8 человек, которых Спицын убедил в добросовестной деятельности КПК «Народный капитал». Спицын собирал деньги с людей, обещая вернуть в несколько раз больше. Так он собрал с воронежцев 1 млн 700 тысяч рублей. Кроме того, в 2014-2015 года Спицын был гендиректором фирмы «ЭКО МИЛК». Он заключил с иностранной фирмой «Рубиком», контракт на поставку сухого обезжиренного молока. Сумма договора составила 18 млн рублей. Получив хороший образец, «Рубиком» перевела Спицыну предоплату — 18 млн рублей. Предприниматель же поставил производителю под видом сухого молока молочную сыворотку, которую купил за 5 млн рублей. К товару Спицын приложил фиктивный сертификат соответствия и удостоверение о качестве с указанием изготовителя — ООО «ЭКО МИЛК». Спицына также обвиняли в том, что он незаконно обналичивал крупные суммы через фирму своей знакомой. За все эти преступления Сергею Спицыну грозило до 10 лет лишения свободы. При назначении наказания суд учёл попытки Спицына компенсировать ущерб потерпевшим и наличие у него маленького ребёнка. По итогам рассмотрения дела Спицына отправили в колонию общего режима на 3 года. Оксана Грибкова