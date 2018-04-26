Банда из 11 человек осуждена за организацию подпольного казино в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде вынесен приговор преступной группе из 11 человек, которые признаны виновными в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по региону.

Напомним, в 2015 — 2016 годах банда под руководством 38-летнего мужчины арендовала помещение в подвале дома на улице Ильинской и устроила там подпольное казино. Организатор установил там игровые автоматы, столы для игры в карты и рулетку, приобрел фишки. Также он сделал ремонт и разделил помещение на игровые залы. С целью конспирации злоумышленник арендовал квартиру на первом этаже дома. Там он сделал пролом в стене, чтобы обеспечить возможность проникать из одного помещения в другое, попадать в игровые залы.

Также организатор преступной группы оборудовал четыре входа в подпольное казино, которые оснастил тяжеловесными металлическими дверями. Для конспирации при помощи видеонаблюдения злоумышленник осуществлял контроль за входами в заведение, а также их блокировку при попытке проникновения в него сотрудников полиции.

Помимо организатора, в казино работали еще десять человек в возрасте от 32 до 45 лет, в том числе четыре женщины. У всех ранее имелся опыт в проведении азартных игр в качестве крупье. Злоумышленники проводили азартные игры, обменивали деньги посетителей на фишки, принимали ставки. Выручку они передавали организатору, от которого получали плату.

В ходе совместных мероприятий следователи и сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы. Организатор свою вине не признал, остальные члены банды признали частично.

Суд назначил главарю преступной группы наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Еще один злоумышленник получил два года и два месяца, и трое членов банды — по два года. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима . Остальные фигуранты отделались условным сроком.