Замдиректора волгоградского вуза приговорили к восьми годам колонии за взятку

ВОЛГОГРАД , 26 апреля. / ТАСС /. Ворошиловский районный суд Волгограда приговорил к восьми годам колонии замдиректора Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета по научной работе Александра Богомолова за получение взятки в обмен на подготовку докторской диссертации от одного из соискателей и содействие в ее дальнейшей защите. Об сообщила в четверг журналистам старший помощник прокурора области Оксана Черединина

В суде установлено, что Богомолов с 2006 по январь 2017 год являлся председателем совета по защите докторских и кандидатских диссертаций в Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии (впоследствии — Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ). В этот период от одного из соискателей на степень доктора наук Богомолов получил деньги за подготовку докторской диссертации и обеспечение ее дальнейшей положительной защиты.

"Деньги передавались частями. Всего Богомолов получил денежные средства в рублях и долларах на общую сумму порядка 1 млн 950 тыс. рублей", — добавила Черединина.

Вину в получении взятки он не признал. «С учетом всех обстоятельств Ворошиловский районный суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима . Также ему запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет. Богомолов взят под стражу в зале суда», — уточнила Черединина.

Богомолов является доктором технических наук, профессором.