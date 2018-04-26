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Замдиректора волгоградского вуза приговорили к восьми годам колонии за взятку
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Замдиректора волгоградского вуза приговорили к восьми годам колонии за взятку 

ТАСС 1 час назад
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ВОЛГОГРАД, 26 апреля. /ТАСС/. Ворошиловский районный суд Волгограда приговорил к восьми годам колонии замдиректора Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета по научной работе Александра Богомолова за получение взятки в обмен на подготовку докторской диссертации от одного из соискателей и содействие в ее дальнейшей защите. Об сообщила в четверг журналистам старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
В суде установлено, что Богомолов с 2006 по январь 2017 год являлся председателем совета по защите докторских и кандидатских диссертаций в Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии (впоследствии — Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ). В этот период от одного из соискателей на степень доктора наук Богомолов получил деньги за подготовку докторской диссертации и обеспечение ее дальнейшей положительной защиты.
"Деньги передавались частями. Всего Богомолов получил денежные средства в рублях и долларах на общую сумму порядка 1 млн 950 тыс. рублей", — добавила Черединина.
Вину в получении взятки он не признал. «С учетом всех обстоятельств Ворошиловский районный суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет. Богомолов взят под стражу в зале суда», — уточнила Черединина.
Богомолов является доктором технических наук, профессором.
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