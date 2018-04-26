Кражу из магазина сигарет более чем на 200 тысяч рублей раскрыли на Дону

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, несколько коробок с блоками сигарет были похищены из магазина в одном из поселков под Новочеркасском

По подозрению в преступлении был задержан подсобный рабочий магазина.

Как выяснили правоохранители, подозреваемый, зная, что черный вход магазина запирается плохо, а сигнализация не работает, проник на склад и унес коробки с товаром к себе домой.

Несколько упаковок сигарет задержанный продал, еще часть оставил себе, остальное раздал знакомым.

В настоящее время в отношении подсобного рабочего возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).