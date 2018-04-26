В Курске разыскивают 80-летнюю подозреваемую в краже

В одном из магазинов города пожилая женщина присвоила чужой кошелёк

Инцидент произошёл 25 апреля около 10 утра в продуктовом супермаркете на улице Бойцов 9-й Дивизии 195-а. По данным группы по связям со СМИ УМВД России по городу Курску, 44-летняя женщина оплачивала покупки на кассе и нечаянно оставила там свой кошелёк. Кассир заметила чужую вещь и спросила у окружающих, кому она принадлежит. Пожилая женщина, находившаяся неподалёку, сказала, что кошелёк принадлежит ей, забрала его и вышла из магазина. Через некоторое время в торговом зале появилась настоящая хозяйка портмоне. Она рассказала, что в кошельке находились деньги в сумме более 25 тысяч рублей и банковские карты. По факту хищения оперативники уже возбудили уголовное дело, а подозреваемая объявлена в розыск.

На вид женщине около 80 лет, короткие седые волосы. Была одета в плащ серого цвета с капюшоном, чёрные брюки до щиколоток, белые носки и чёрные туфли на платформе. Информацию о личности и месте жительства подозреваемой сотрудники Северо-западного отдела полиции просят сообщить по телефонам 58-33-90 или 02, 102.