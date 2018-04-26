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Суд в Киеве вызывал Януковича 3 и 4 мая на заседания по делу о госизмене
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Суд в Киеве вызывал Януковича 3 и 4 мая на заседания по делу о госизмене 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева вызывает экс-президента Украины Виктора Януковича на заседания по делу о госизмене, которые пройдут 3 и 4 мая, сообщается в повестке, опубликованной в четверг в официальной правительственной газете «Урядовый курьер».
Ранее Оболонский районный суд Киева перешел к стадии судебных прений по делу Януковича о госизмене. Адвокаты выступили против этого решения, заявив, что еще не допрошены все свидетели со стороны защиты. Адвокаты в знак протеста покинули зал судебных заседаний.
"Оболонский районный суд Киева вызывает на судебные заседания Януковича Виктора Федоровича на 10 часов (совпадает с мск) 3 и 4 мая по делу о госизмене", — сообщается в повестке.
Кроме того, суд предложил Януковичу выбрать себе другого защитника. «Суд предлагает обвиняемому, в случае если дальнейшее участие в судебном производстве защитников адвокатского объединения „Авер Лекс“ невозможно, выбрать себе другого защитника», — говорится в сообщении.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
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