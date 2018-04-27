В Кирове раскрыли убийство 18-летней давности: установленный следствием убийца уже умер

Убийство произошло в декабре 2000 года в рюмочной. Информацию сообщили в прокуратуре Ленинского района.

Двое мужчин выпили, у них завязался спор. В порыве ярости один ударил другого ножом, раненый мужчина скончался. Расследование уголовного дела зашло в тупик, и производство приостановили, так как преступника не нашли.

Через 18 лет благодаря современным технологиям удалось установить личность убийцы. Но оказалось, что он умер из-за болезни в 2006 году.

Уголовное дело направили в суд, интересы обвиняемого будут представлять его сын и адвокат.

Фото — krasnodar-sochi.ru