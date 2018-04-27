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В Кирове раскрыли убийство 18-летней давности: установленный следствием убийца уже умер
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В Кирове раскрыли убийство 18-летней давности: установленный следствием убийца уже умер 

Vyatka-grad.ru 47 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Убийство произошло в декабре 2000 года в рюмочной. Информацию сообщили в прокуратуре Ленинского района.
Двое мужчин выпили, у них завязался спор. В порыве ярости один ударил другого ножом, раненый мужчина скончался. Расследование уголовного дела зашло в тупик, и производство приостановили, так как преступника не нашли.
Через 18 лет благодаря современным технологиям удалось установить личность убийцы. Но оказалось, что он умер из-за болезни в 2006 году.
Уголовное дело направили в суд, интересы обвиняемого будут представлять его сын и адвокат.
Фото — krasnodar-sochi.ru
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