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В Захаровском районе рязанец из пневматического ружья застрелил приятеля
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В Захаровском районе рязанец из пневматического ружья застрелил приятеля 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 38-летнего жителя Захаровского района, обвиняемого в убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.
Когда должник отказал, сославшись на то, что пьян — началась ссора, переросшая в драку. После того, как дерущихся разняли, обвиняемый взял из дома пневматическую винтовку с усиленной газовой пружиной и несколько раз выстрелил по окнам дома должника, а затем и в самого хозяина. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия.
В настоящее время материалы дела направлены в суд.
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