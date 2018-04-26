В Захаровском районе рязанец из пневматического ружья застрелил приятеля

Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 38-летнего жителя Захаровского района, обвиняемого в убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.

Когда должник отказал, сославшись на то, что пьян — началась ссора, переросшая в драку. После того, как дерущихся разняли, обвиняемый взял из дома пневматическую винтовку с усиленной газовой пружиной и несколько раз выстрелил по окнам дома должника, а затем и в самого хозяина. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия.

В настоящее время материалы дела направлены в суд.