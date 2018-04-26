Сотрудники полиции расследуют уголовное дело о серии краж из автомобилей в Ставропольском крае

В отделы полиции Пятигорска и Ессентуков поступили заявления от граждан о хищении имущества. В результате отработки полученной оперативной информации сотрудники Управления уголовного розыска краевого главка по подозрению в хищении имущества из транспортных средств задержали двух граждан.

Полицейские установили, что злоумышленники на территории городов-курортов заранее присматривали автотранспорт иностранного производства, припаркованный у торговых учреждений. Один из участников следовал за потерпевшими, чтобы в нужный момент оповестить подельника об их возвращении. Второй злоумышленник путем сканирования сигнализации проникал в машины, откуда похищал денежные средства и ценные вещи.

Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим составила около 2,5 миллиона рублей.

Сотрудниками уголовного розыска проведены обысковые мероприятия по месту временного проживания подозреваемых в городе Ессентуки. Оперативниками обнаружена часть похищенного имущества и сканирующее устройство, используемое мужчинами для вскрытия транспортных средств. Кроме того, полицейские изъяли два автомобиля, на которых передвигались подозреваемые.