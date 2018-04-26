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Сотрудники полиции расследуют уголовное дело о серии краж из автомобилей в Ставропольском крае
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Сотрудники полиции расследуют уголовное дело о серии краж из автомобилей в Ставропольском крае 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В отделы полиции Пятигорска и Ессентуков поступили заявления от граждан о хищении имущества. В результате отработки полученной оперативной информации сотрудники Управления уголовного розыска краевого главка по подозрению в хищении имущества из транспортных средств задержали двух граждан.
Полицейские установили, что злоумышленники на территории городов-курортов заранее присматривали автотранспорт иностранного производства, припаркованный у торговых учреждений. Один из участников следовал за потерпевшими, чтобы в нужный момент оповестить подельника об их возвращении. Второй злоумышленник путем сканирования сигнализации проникал в машины, откуда похищал денежные средства и ценные вещи.
Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим составила около 2,5 миллиона рублей.
Сотрудниками уголовного розыска проведены обысковые мероприятия по месту временного проживания подозреваемых в городе Ессентуки. Оперативниками обнаружена часть похищенного имущества и сканирующее устройство, используемое мужчинами для вскрытия транспортных средств. Кроме того, полицейские изъяли два автомобиля, на которых передвигались подозреваемые.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено 11 уголовных дел, которые соединены в одно производство. Опрошены потерпевшие, свидетели и возможные очевидцы преступлений, собраны необходимые вещественные доказательства. Участникам противоправных действий избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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