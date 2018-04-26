Житель Москвы благодарит полицейских из Смоленской области за раскрытие преступления

На имя начальника УМВД России по Смоленской области генерал-майора полиции В. В. Салютина поступило письмо со словами благодарности в адрес сотрудников пункта полиции по Глинковскому району МО МВД России «Дорогобужский».

«Прошу Вас выразить благодарность сотрудникам Глинковского района за оперативное раскрытие преступления. Неизвестные взломали дом моих родителей и вынесли все продукты и другие вещи.

Через два часа сотрудники полиции вычислили преступника. Большое Вам спасибо за ваш нелегкий труд!» — говорится в письме.