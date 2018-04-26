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Оперативники ЦАО задержали подозреваемую в краже 7 млн рублей из сейфа организации
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Оперативники ЦАО задержали подозреваемую в краже 7 млн рублей из сейфа организации 

Управа района Якиманка 28 минут назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Оперативники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали 65-летнюю женщину, подозреваемую в краже крупной суммы денежных средств из сейфа фирмы.
В полицию поступило заявление о краже от руководителя коммерческой организации на Нижегородской улице. Как он рассказал, проведенной ревизией обнаружилась пропажа денежных средств из сейфа учреждения. Сумма материального ущерба составила более 7 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 65-летняя москвичка. Выяснилось, что задержанная работала одним из кассиров данной фирмы. Во время своей рабочей смены она, воспользовавшись свободным доступом, похитила денежные средства и в дальнейшем потратила их по собственному усмотрению.
По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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