Ещё
СК возбудил дело по факту покушения на главу города на Урале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК возбудил дело по факту покушения на главу города на Урале 

RT на русском 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство главы города Талица Свердловской области Александра Толкачёва. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.
Отмечается, что дело возбуждено по статьям 30 и 105 УК России.
«Следствием совместно с полицией проводится комплекс мероприятий по раскрытию преступления по «горячим следам», также выясняется мотив преступления», — приводит слова представителя пресс-службы Интерфакс.
По его словам, проводятся допросы свидетелей, также назначены экспертизы.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что в находящемся рядом с Талицей посёлке Троицкий вечером 25 апреля неизвестный несколько раз выстрелил по автомобилю Toyota, в котором находился местный житель 1966 года рождения.
«В результате инцидента мужчина не пострадал. После этого нападавший скрылся», — рассказали в МВД.
Правоохранительные органы разыскивают нападавшего.
Ранее СК возбудил уголовные дела по факту покушения на полицейских в Дагестане.
RT на русском: последние новости
Срок экс-мэру Ярославля Урлашову сокращён до девяти лет тюрьмы Суд решил заключить под стражу подозреваемого в мошенничестве сотрудника Центробанка В Уфе арестован организатор ячейки «Свидетелей Иеговы»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…275
Макаревич снова оскорбил россиян662
Умерла звезда сериала «Сваты»56
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море150
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма11
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение