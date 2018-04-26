На Урале совершено покушение на мэра 

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, «в полицию Талицы поступило сообщение о том, что в поселке Троицкий неизвестный произвел несколько выстрелов по автомобилю „Тойота“, в котором находился местный житель 1966 года рождения». В результате Толкачев не пострадал, но злоумышленнику удалось скрыться. Сразу после этого на место выехала следственно-оперативная группа территориального УВД.
В пресс-службе заверили, что в помощь местным полицейским направлены «наиболее опытные сыщики управления уголовного розыска ГУ МВД области под руководством врио начальника полиции полковника Александра Мазаева». Сейчас они устанавливают личность нападавшего для его задержания. «Работа по раскрытию этого противоправного деяния находится на личном контроле начальника главка Михаила Бородина», — рассказали в ГУ МВД.
Александр Шульга отметил, что уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. Следователи намерены раскрыть покушение по горячим следам. «Выясняется мотив преступления, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз», — рассказал Шульга.