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Мать украла у дочери 15 тысяч рублей в Краснодарском крае
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Мать украла у дочери 15 тысяч рублей в Краснодарском крае 

360tv.ru 31 минуту назад
В полицию Армавира обратилась пожилая женщина. Она сказала, что у ее внучки пропали деньги, а именно — 15 тысяч рублей. Выяснилось, что в доме с девочкой жила мать, которая после пропажи денег тоже исчезла. Об этом сообщило агентство «Регион Онлайн».
23 апреля правоохранители задержали воровку на одной из улиц города. Она признала свою вину. Женщина рассказал, что успела съездить в гости к подруге в Курганинский район и потратила там всю сумму.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступнице грозит до пяти лет лишения свободы.
В Железногорске сестры, торговавшие постельным бельем, вынесли из дома 700 тысяч рублей. Преступницы воспользовались тем, что хозяин пьян и обчистили кладовку.
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